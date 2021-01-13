Дизайн сайта на итальянском языке

Нужно реализовать тз, https://docs.google.com/document/d/1Fas6yq1_p34SLSinW9CH4ey_AHPywj0z2-ek_XUa_04/edit?usp=sharing Скидывайте портфолио на бихэнсе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Есть задача сделать дизайн простого сайта, для представительства в Италии.
Сайт на итальянском, поэтому от вас важно знание языка.
Количество страниц в дизайне - 2-3
Сайт компании, обычный, как визитка.
От вас:
1. сроки реализации, если начнем работать завтра с утра
2. стоимость реализации
3. информация про владение итальянским
Исполнителя буду выбирать оперативно, поэтому важно иметь свободное время в ближайшие дни начать проект.
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