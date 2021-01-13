Дизайн сайта на итальянском языке

Дизайн сайтовЗакрыт27 заявок625 просмотров
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Всем привет!

Есть задача сделать дизайн простого сайта, для представительства в Италии. 

Сайт на итальянском, поэтому от вас важно знание языка.

Количество страниц в дизайне - 2-3

Сайт компании, обычный, как визитка.

От вас:

1. сроки реализации, если начнем работать завтра с утра

2. стоимость реализации

3. информация про владение итальянским

Исполнителя буду выбирать оперативно, поэтому важно иметь свободное время в ближайшие дни начать проект.

Дизайн сайта
3 года назад
ostiger
Олег 
37 летТурция
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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