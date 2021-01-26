Дизайн и html разметка готовой текстовой страницы сайта

Нужно сделать графический дизайн странички в стиле лендинг. Тема услуга коммисионного магазина https://cutt.ly/IjWhZfc. Страница для дизайна https://cutt.ly/UjWhFXD. ПО сути нужны картинки. Картинки рубрик или видов работ а также с призывами или по смыслу. Также нужна картинка с контактным телефоном для каталога размер 200*200 примеры выше по ссылке. Цветовое решение должно быть в общем стиле сайта https://cutt.ly/IjWhZfc.

Далее нужно выложить это на страницу с разметкой https://cutt.ly/UjWhFXD.

Возможности разметки привожу https://prnt.sc/wncrrs

Это вроде HTML