Профессиональный дизайн YouTube канала

Задача - обновить имеющийся стиль канала. Превью, шапка, возможно лого, так же нужны рекомендации для самих выпусков, может стикеры для телеграм и т.д. Мне нужен профессиональный и адекватный, при этом в меру критичный взгляд со стороны. Просто до этого я делал все сам и понимаю, что тут много ошибок.

Да и прогресса в плане стиля не видно.

Желательно чтобы было портфолио.

Ссылка на YouTube канал - https://www.youtube.com/channel/UCLUq_f_2-T6FfJiFi6zjp6A

Ссылка на ВК - https://vk.com/alextaha