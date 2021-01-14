Нужен UI/UX дизайнер для парт тайм/попроектной работы

Скилы: нужно иметь четкое понимание что такое проектирование, юзабилити, юзер флоу и т.д. Иметь коммерческий опыт работы с FIGMA (фотошоп, викс, тильда, вп и прочее не нужны) на уровне реализации идей и требований от клиента. По типу, проекты бывают самые разные, нужно уметь анализировать, коммуницировать, предлагать и создавать. Так же, иметь базовый уровень адекватности и понимания что вообще происходит.

Пожалуйста, вышлите почасовой рейт в долларе и релевантные работы. Спасибо!