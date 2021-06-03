nastya_fedorova

Дизайн лендингов, сайтов, чек-листов в Figma

Я Middle UI/UX Designer. Опыт работы 1,5 года. В моём портфолио есть удачные кейсы, которые помогли увеличить конверсию сайтов.

На чем я специализируюсь:

• Дизайн интернет магазинов

• Дизайн посадочных страниц

• Адаптивы

• Внедрение фирменного стиля компании

• Прототипирование, Mockups

• Навыки работы в Figma

Также знаю 3 языка : русский (родной) английский (upper-intermediate), турецкий (intermediate)

Сслыка на портфолио https://www.behance.net/anastasya_5730