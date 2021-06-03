nastya_fedorova

Настя Фёдорова nastya_fedorovanastya_fedorova
22 годаУкраина/Одесса
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайн лендингов, сайтов, чек-листов в Figma
Я Middle UI/UX Designer. Опыт работы 1,5 года. В моём портфолио есть удачные кейсы, которые помогли увеличить конверсию сайтов.
На чем я специализируюсь:
• Дизайн интернет магазинов
• Дизайн посадочных страниц
• Адаптивы
• Внедрение фирменного стиля компании
• Прототипирование, Mockups
• Навыки работы в Figma
Также знаю 3 языка : русский (родной) английский (upper-intermediate), турецкий (intermediate)
Сслыка на портфолио https://www.behance.net/anastasya_5730