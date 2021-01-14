Доработка дизайна главной

На главной сайта https://doctorhair.ru/ на компе и мобиле необходимо изменить дизайн основываясь на пользовательском опыте, дизайн товаров и остальных элементов остается неизменным, выводим фильтр и над фильтром пишем “Воспользуйтесь фильтров для выбора интересующей вас продукции”. Для мобилки нужно продумать как выводить там категории и вообще что выводить после фильтра, дам доступ plerdy.com для анализа юзабилити компа и мобилки

Работа до утвержденного варианта