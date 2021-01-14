Разработка уникальных дизайн шаблонов страниц веб-сайта

Привет, необходимо разработать дизайн главной страницы ювелирного интернет-магазина, в максимально короткие сроки, поэтому исполнитель будет выбран на протяжение 1-2 дней, выбирать буду исходя из портфолио. На реализацию дизайна страницы есть 4-5 дней после выбора исполнителя. Если все ...
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