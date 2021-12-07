NadinKesso

Надежда Кессо NadinKesso

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Привет, я веб-дизайнер с горящими глазами &#128525; Самое важное, что обо мне нужно знать - я занимаюсь любимым делом. Я творю дизайн &#127752;

Лендинги, многостраничные сайты, интернем-магазины (UI/UX)

Сотворим чудо вместе!

Сотрудничая со мной, Вы получаете качественный результат, а также адекватное общение и возможность бесплатного внесения правок!

Закончила курсы:

  • Образовательный центр программирования и высоких технологий IT-Academy. Course: Веб-дизайн и дизайн мобильных интерфейсов (разработка структуры и визуального дизайна сайтов любого типа и мобильных приложений)
  • Udemy. Course: Figma для веб-дизайнера от 0 до профессионала
  • 4everart.ru. Мастер класс по иллюстрации
  • Бизнес Максимум. Course: Adobe Photoshop
Предоставляю услуги:

  • создание сайтов;
  • разработка интернет-магазинов;
  • адаптивный дизайн;
  • дизайн Landing Page;
  • креативные баннеры
          Работаю в таких программах:

          • Figma (основной инструмент)
          • After Effects
          • InDesign
          • Adobe Photoshop
          • Adobe Illustrator
            Мое портфолио можно увидеть здесь: https://www.behance.net/nadinkesso2c93

            Веду профессиональную страницу в Instagram @nadin.kesso.

            Свободное время посвящаю профессиональному развитию, читаю профильную литературу, участвую в марафонах, вебинарах, мастер-классах.