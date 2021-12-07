NadinKesso

Привет, я веб-дизайнер с горящими глазами 😍 Самое важное, что обо мне нужно знать - я занимаюсь любимым делом. Я творю дизайн 🌈

Лендинги, многостраничные сайты, интернем-магазины (UI/UX)

Сотворим чудо вместе!

Сотрудничая со мной, Вы получаете качественный результат, а также адекватное общение и возможность бесплатного внесения правок!

Закончила курсы:

Образовательный центр программирования и высоких технологий IT-Academy. Course: Веб-дизайн и дизайн мобильных интерфейсов (разработка структуры и визуального дизайна сайтов любого типа и мобильных приложений)

Udemy. Course: Figma для веб-дизайнера от 0 до профессионала

4everart.ru. Мастер класс по иллюстрации

Бизнес Максимум. Course: Adobe Photoshop

создание сайтов;

разработка интернет-магазинов;

адаптивный дизайн;

дизайн Landing Page;

креативные баннеры

Figma (основной инструмент)

After Effects

InDesign

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Веду профессиональную страницу в Instagram @nadin.kesso.

Свободное время посвящаю профессиональному развитию, читаю профильную литературу, участвую в марафонах, вебинарах, мастер-классах.