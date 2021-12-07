NadinKesso

Привет, я веб-дизайнер с горящими глазами 😍 Самое важное, что обо мне нужно знать - я занимаюсь любимым делом. Я творю дизайн 🌈
Лендинги, многостраничные сайты, интернем-магазины (UI/UX)
Сотворим чудо вместе!
Сотрудничая со мной, Вы получаете качественный результат, а также адекватное общение и возможность бесплатного внесения правок!
Закончила курсы:
- Образовательный центр программирования и высоких технологий IT-Academy. Course: Веб-дизайн и дизайн мобильных интерфейсов (разработка структуры и визуального дизайна сайтов любого типа и мобильных приложений)
- Udemy. Course: Figma для веб-дизайнера от 0 до профессионала
- 4everart.ru. Мастер класс по иллюстрации
- Бизнес Максимум. Course: Adobe Photoshop
- создание сайтов;
- разработка интернет-магазинов;
- адаптивный дизайн;
- дизайн Landing Page;
- креативные баннеры
- Figma (основной инструмент)
- After Effects
- InDesign
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
Веду профессиональную страницу в Instagram @nadin.kesso.
Свободное время посвящаю профессиональному развитию, читаю профильную литературу, участвую в марафонах, вебинарах, мастер-классах.
Действие аккаунта приостановлено!