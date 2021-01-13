Дизайн адаптива

Требуется перерисовать несколько картинок в фотошопе -Лого - изменить слово в логотипе -Изменить слово и лого в картинках -Расширение картинки и названия должны быть сохранены Картинки в .png, jpg
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать адаптивный дизайн для хедера и футера на сайте
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По прототипу, несколько вариантов решений главной. Цвета и лого естьЗавершен3 года назад
Краткое ТЗ. Более детально обговаривать будем с исполнителем.Стоимость: Указывайте свою сразу в предложении. Сразу указывайте сроки. Требуется максимальное вовлечение. Делаем в фигме. пример сайта [url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fsanepidemstantsiya.com%2F]https://sanepidemstantsiya.com/[/url]Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт3 года назад
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Необходимо сделать внутреннюю страницу под уже существующий дизайн сайта. Подробности в ПМ.Дизайн сайтовнет заявокЗавершен3 года назад
Добрый день. Есть сайт https://bannermaker.pro/ Нужно сделать новый дизайн сайта и логотипа. Все стоит на drupal, но можно поставить на другую cms. Дизайна нет, идей немного. Примеры, которые частично подходят: https://thebanner.agency/ https://thebannermen.com/ https://www.activeoo.com/banner https://www.digitaland.tv/ Всем хорошего дня.Закрыт3 года назад