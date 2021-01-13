Дизайн адаптива

$100
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка158 просмотров
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Нужно разработать адаптивный дизайн для хедера и футера на сайте

3 года назад
spb-kassa
Дмитрий 
42 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$100
2 дня
Спасибо за работу!
👍 С хорошими людьми комфортно работать! Спасибо за очередной проект!