Дизайн сайта (без программирования, нужен именно концепт)

Добрый день!

Вас беспокоит кинокомпания SPACE Production. Мы сейчас в срочно-обморочном поиске дизайнера для сайта, т.к разработана его структура, но совершенно нет концепта именно с дизайнерской точки зрения. Хотела спросить, можно ли с Вами пообщаться по созданию концепции дизайна сайта нам? У нас есть брендбук, в который входит немного элементов, только основные: того, цвета + плашки и баблы для презентаций, но их можно и на сайте использовать. Плюс хочется какой-то привязки к тому, что мы продакшен, снимающий сериалы для ведущих телеканалов нескольких стран. Но, главное, не кинопленку рисовать, т.к на пленку уже слишком давно не снимают и это сильно устаревший символ)

Спасибо!

Мария Галицкая