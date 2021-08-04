Начинающий ux/ui designer

Привет! Меня зовут Леся и я начинающий ux/ui designer. Имею 1 год опыта разработки дизайна сайтов. Работаю в Figma, владею базовыми знаниями Photoshop и Illustrator. В дизайне я сторонник минимализма, который будет работать на максимум. Мой девиз: Сначала работающая структура сайта, потом - приятный визуал. Ведь правильно структурированный дизайн - это понятный сайт для пользователя. Он должен выполнять вложенные в него функции. Я помогаю создавать рабочие сайты с приятным визуалом.

Возможно у меня не так много опыта и работ в портфолио, но я точно знаю, как создаются работающие сайты. Очень признательна за доверие и приятного нам сотрудничества!