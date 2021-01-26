Дизайн Landing Page для строительной компании

Дизайн сайтовЗавершен91 заявка1889 просмотров
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Необходимо создать адаптивный дизайн Landing Page в Figme (десктоп, планшет, телефон).  Дизайн должен быть выполнен в современном, понятном и удобном стиле.

Тематика: "строительные и ремонтные работы". 

Пример понравившегося проектаhttp://sirius.st/

Структура страницыhttps://www.figma.com/file/KricJYTgagMbv1BQwPKywH/Untitled?node-id=0%3A1

3 года назад
Lenber
42 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Yaneloutop98
25 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
$35
3 дня
Пока мало опыта, но в целом хорошо. Результат устроил.
Отличный заказчик. Постановка задачи отличная, всегда был на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
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