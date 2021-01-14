Написать техническое задание

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок539 просмотров
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Техническое задание (спецификация для разработчиков) сайта с каталогом по тематике изготовления и продажи рулонных штор.

Ориентировочное количество страниц - 500-1000.

Из внешних интеграций - только CRM система (AmoCRM).

CMS - любая поддерживаемая и обновляемая на ваш вкус.

Есть описание целей и задач сайта, дизайн основных страниц сайта (Home, Catalog, PDP, портфолио, блог, различные элементы - формы, кнопки, меню и т п), схема структуры сайта, общее описание основных фич.

Спецификация должна быть исчерпывающим источником всей информации о функциональности, который можно использовать для дальнейшего тестирования и приёмки готового продукта.

3 года назад
kurt_stogoff
Стогов 
41 годБеларусь
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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