Разработка дизайна сайта (лендинг сторис)

Необходимо разработать дизайн лендинга для бренда косметики. Дизайн должен быть нежным и уникальным. Все подробности обсуждаются уже лично.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать экраны для лендинг сторис
Примеры сайтов
еврозал рф
lr-business ru
Нужен сайт что мы можем делать такие вот сайты (ленд сторисы)
Нужно 6-7 экранов, очень нужен креативный человек который не просто выполнит работу по нарисованным мной блок схемам (прототипам), а именно вникнет и сделает идею.
Названия экранов и общий смысл я дам.
Оплата строго по факту, кого не устраивает, не оставляйте заявки, так и с бюджетом.
На все 3 000 рублей (450-500 рублей экран)
Размер экранов (вертикальный Full HD)
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