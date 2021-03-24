Разработка дизайна сайта (лендинг сторис)

$40
Дизайн сайтовЗавершен11 заявок552 просмотра
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Требуется разработать экраны для лендинг сторис 

Примеры сайтов 

еврозал рф

lr-business ru

Нужен сайт что мы можем делать такие вот сайты (ленд сторисы)

Нужно 6-7 экранов, очень нужен креативный человек который не просто выполнит работу по нарисованным мной блок схемам (прототипам), а именно вникнет и сделает идею. 

Названия экранов и общий смысл я дам.

Оплата строго по факту, кого не устраивает, не оставляйте заявки, так и с бюджетом. 

На все 3 000 рублей (450-500 рублей экран) 

Размер экранов (вертикальный Full HD)

3 года назад
webtehnology
Денис 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
krivonosova_e
28 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$40
5 дней
Работа сделана на высшем уровне, все правки были внесены, их было нее мало )) И с учетом того что выдавали мы их то же не быстро. Рекомендую, я доволен, буду обращаться еще.
Отличный заказчик :) Комфортно сотрудничать, легко коммуницировать. По оплате никаких вопросов :) Всем рекомендую!