Разработка дизайна сайта (лендинг сторис)

Требуется разработать экраны для лендинг сторис

Примеры сайтов

еврозал рф

lr-business ru

Нужен сайт что мы можем делать такие вот сайты (ленд сторисы)

Нужно 6-7 экранов, очень нужен креативный человек который не просто выполнит работу по нарисованным мной блок схемам (прототипам), а именно вникнет и сделает идею.

Названия экранов и общий смысл я дам.

Оплата строго по факту, кого не устраивает, не оставляйте заявки, так и с бюджетом.

На все 3 000 рублей (450-500 рублей экран)

Размер экранов (вертикальный Full HD)