Нужно сделать поправки на странице https://охранник.com.ua/ Страница сделана через Elementor Нужно: [list][*]чтобы при прокрутке страницы телефон оставался сверху закреплен (как название сайта)[*]поправить шрифты в один стиль[*]в подвале убрать надпись wordpress[*]адекватная мобильная версия [/list]
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Нужен дизайн для одностраничного сайта, имеется ТЗ. Дизайн в любой программе, на усмотрение дизайнера
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