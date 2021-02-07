Редизайн сайт

﻿Сделать редизайн сайта kolhitsin.com быстро, качественно, подбрать подходящие по смыслу иконки. В блоке

"О нас" нужно немного изменить текст. Добавить интересные элементы дизайна, грамотно расположить информацию для ее восприятия, добавить больше цвета. В общем, сделать все, что необходимо, в плане дизайна, и сделать его более продающим.