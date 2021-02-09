Cделать дизайн лендинга

Я создаю уже второй проект с Максимом, я не когда не видел чтоб дизаинер думал за Вас! Данный специалист с большой буквы, и Вы можете подумать что я пиарю его, да я его пиарю, ребята это реально крутой спец.Я искренне рад сотрудничеству.