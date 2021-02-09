Cделать дизайн лендинга

$50
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки145 просмотров
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нужно сделать одно страничный лендинг с формой регистрацией

Дизайн лендинга
3 года назад
guest_15790931231135
Израиль
4 года в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
prilezhnyj
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$50
5 дней
Я создаю уже второй проект с Максимом, я не когда не видел чтоб дизаинер думал за Вас! Данный специалист с большой буквы, и Вы можете подумать что я пиарю его, да я его пиарю, ребята это реально крутой спец.Я искренне рад сотрудничеству.
Делаем с Михаилом уже второй проект. Всё круто! После работы остаются только положительные эмоции :) Сотрудничаем дальше!
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