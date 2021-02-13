Оформить страницу на сервисе конструкторов лэндингов

Добрый день! Есть платформа сайта. Проект на запуске. Отрасль - доставка и продажа продуктов питания и фермерских продуктов с рынков города. Основные задачи : 1. Создать основную концепцию дизайна сайта. 2. Фирменные цвета и шрифт. 3. Баннеры ко ...