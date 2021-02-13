Оформить страницу на сервисе конструкторов лэндингов

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка115 просмотров
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Есть текст.

Нужно его красиво сверстать и оформить в сервисе конструкторов лэндингов

3 года назад
seniorbart
Алексей 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
andreyetimofeev
Андрей 
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
21 день назад
3 года назад
$30
10 дней
Как и в предыдущий раз, Андрей качественно выполнил задачу.
Все прекрасно. Рекомендую