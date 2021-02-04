Изменить дизайн в figma

Здравствуйте. Для dvabk.ru нужно офрмить несколько блоков, целиком дизайн не нужен. Описанные ниже блоки сделать исходя из ширины 1180px: 1. Плитка товара. Сейчас огромная [url=http://joxi.ru/DrlR0MjUyB3dl2]http://joxi.ru/DrlR0MjUyB3dl2[/url] при пролистывании теряешься, что смотришь. Чтобы уменьшить размер плитки и сделать ее более ...
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Есить макет, который делел другой дизайнер, нужно изменить картинку на главном экране (микроавтобус на фоне ночного города) добавть форму выбора рейса, даты отправления и тп. Подробное тз есть. Всего нужно сделать дизайн трех блоков
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