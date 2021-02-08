Разработать дизайн лендинга для бренда косметики

Нужно сделать редизайн(адаптивный) страницы и нарисовать для неё картинку-иллюстрацию, которая визуализирует принцип работы партнёрской программы если есть лендинги в портфолио, - оставляйте ссылки если есть видение/идеи (примеры) как реализовать редизайн, - отправляйте в личку также просьба указать приблизительную ...