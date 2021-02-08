Разработать дизайн лендинга для бренда косметики

Дизайн сайтовЗакрыт119 заявок1463 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать дизайн лендинга для бренда косметики. Дизайн должен быть нежным и уникальным. Все подробности обсуждаются уже лично.

Дизайн лендинга
3 года назад
alexa_web
29 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад