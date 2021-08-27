Web - дизайнер

Всем Привет)

Меня зовут Александра и я веб-дизайнер. Создаю дизайн для лендингов, HTML писем.

Мои преимущества или почему мне можно доверять?

-Внимательна к деталям

-Ответственный подход

-Легкость коммуникации

-Работа в срок