Web - дизайнер
Всем Привет)
Меня зовут Александра и я веб-дизайнер. Создаю дизайн для лендингов, HTML писем.
Мои преимущества или почему мне можно доверять?
-Внимательна к деталям
-Ответственный подход
-Легкость коммуникации
-Работа в срок
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Портфолио
- HTML email онлайн- казино42 просмотра
- Landing Page Конные прогулки66 просмотров
- E-mail HTML Дизайн SODA59 просмотров
- E-mail HTML Дизайн Hookah53 просмотра
- Landing Page СпецТехника53 просмотра
- E-mail HTML BERLOGA39 просмотров