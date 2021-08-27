alexa_web

Александра alexa_web

 
29 летРоссия/Краснодар
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Web - дизайнер

Всем Привет)

Меня зовут Александра и я веб-дизайнер. Создаю дизайн для лендингов, HTML писем.

Мои преимущества или почему мне можно доверять?

-Внимательна к деталям

-Ответственный подход

-Легкость коммуникации

-Работа в срок

HTML
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