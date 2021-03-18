Переделка страницы сайта (на основе готового исходника)

Для сайта по продаже спортпита нужно переделать дизайн страницы наборов под стилистику "милитари" для 23 февраля.

Текущий макет:

https://drive.google.com/file/d/1XSeTFACA75SmnM6j0yrdUDRM5FheXjbs/view?usp=sharing

(есть исходник в Фигме)

Вариант создавался для Нового года, теперь его нужно поменять под 23 февраля (и позднее - для 8 марта).

Главный баннер уже есть (с исходниками в PSD):

https://drive.google.com/file/d/1B6hVsOdHN0ka8tXZAuyQ_2itu12eVCEn/view?usp=sharing

Вокруг его стилистики нужно будет переработать и страницу.

Цена, сроки?