Переделка страницы сайта (на основе готового исходника)

Дизайн сайтовЗавершен25 заявок398 просмотров
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Для сайта по продаже спортпита нужно переделать дизайн страницы наборов под стилистику "милитари" для 23 февраля.

Текущий макет:

https://drive.google.com/file/d/1XSeTFACA75SmnM6j0yrdUDRM5FheXjbs/view?usp=sharing

(есть исходник в Фигме)

Вариант создавался для Нового года, теперь его нужно поменять под 23 февраля (и позднее - для 8 марта).

Главный баннер уже есть (с исходниками в PSD):

https://drive.google.com/file/d/1B6hVsOdHN0ka8tXZAuyQ_2itu12eVCEn/view?usp=sharing

Вокруг его стилистики нужно будет переработать и страницу.

Цена, сроки?

3 года назад
Nezzar
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
lesya2708
Алеся 
27 летРоссия
4 года в сервисе
Была
месяц назад
3 года назад
$82
5 дней
Работа выполнена хорошо и в срок. Алеся была всегда на связи, все доработки были оперативно внесены. Рекомендую как ответственного исполнителя.
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