Екатерина eskasatkina1eskasatkina1
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина. Я являюсь UX/UI и графическим дизайнером.
Опыт: 2 года.
Портфолио: katyawoodrow (Behance)
Hard skills:
1) Владение программами:
-Figma 10/10
-Illustrator 8/10
-Principle 6/10
-Tilda 8/10
2) Навыки прототипирования, типографики, колористики и композиции
3) Навыки брифинга
4) Английский B2 Upper Intermediate
5) Разработка CJM, JTBD, UX Personas
6) Работа по принципу Mobile first
7) Векторная иллюстрация
8) Айдентика
Soft skills:
1) Эффективная коммуникация
2) Эмоциональный интеллект и эмпатия
3) Желание непрерывно учиться и развиваться
4) Ответственность к дедлайнам
5) Командная работа и переговоры
Являюсь победителем интенсива по веб-дизайну от Skillbox.
Образование: неоконченное высшее по направлению Реклама и связи с общественностью.
Всегда открыта к критике и готова к дальнейшему развитию в данной сфере. Постоянно совершенствую свои навыки веб-дизайна и стараюсь охватывать новые для себя сферы, такие как иллюстрация и графический дизайн.Cпасибо! Жду ваших предложений о сотрудничестве :)
Почта: [email protected]
Телеграм: @eskasatik
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