UX UI дизайн

Здравствуйте! Меня зовут Екатерина. Я являюсь UX/UI и графическим дизайнером.

Опыт: 2 года.

Портфолио: katyawoodrow (Behance)

Hard skills:

1) Владение программами:

-Figma 10/10

-Illustrator 8/10

-Principle 6/10

-Tilda 8/10

2) Навыки прототипирования, типографики, колористики и композиции

3) Навыки брифинга

4) Английский B2 Upper Intermediate

5) Разработка CJM, JTBD, UX Personas

6) Работа по принципу Mobile first

7) Векторная иллюстрация

8) Айдентика

Soft skills:

1) Эффективная коммуникация

2) Эмоциональный интеллект и эмпатия

3) Желание непрерывно учиться и развиваться

4) Ответственность к дедлайнам

5) Командная работа и переговоры

Являюсь победителем интенсива по веб-дизайну от Skillbox.

Образование: неоконченное высшее по направлению Реклама и связи с общественностью.

Всегда открыта к критике и готова к дальнейшему развитию в данной сфере. Постоянно совершенствую свои навыки веб-дизайна и стараюсь охватывать новые для себя сферы, такие как иллюстрация и графический дизайн.Cпасибо! Жду ваших предложений о сотрудничестве :)

Почта: [email protected]

Телеграм: @eskasatik