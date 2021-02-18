Дизайн главной страницы

Дизайн сайтовЗавершен29 заявок479 просмотров
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Есть дизайн сверстанный, необходимо переработать его и перевести в формат PSD.

3 года назад
Be_roo
34 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
vzdes
28 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$20
7 дней
Приятный в общении исполнитель, работает быстро и качественно!
Хорошие клиент, своевременная оплата, всегда на связи и понятное ТЗ :) Спасибо :)