Современный и Клевый дизайн сайтов
Я создаю Чистый, Удобный для пользователей, Современный и Клевый дизайн: лендингов и многостраничных сайтов.
Приветствую 👋
Меня зовут Богдан, я занимаюсь созданием дизайна сайтов уже более 4 лет.
Начинал как и многие из моих коллег с вырезания фонов для товаров для интернет-магазинов,
визиток, цветокорекции фотографий и прочей простой работы, и дорос до
создания дизайна сложных, современных сайтов.
Работаю исключительно в Figma.
Моя главная цель при работе с клиентом это сделать простой, понятный и привлекательный интерфейс сайта.
Которым клиенты смогу быстро и с наслаждением пользоваться, а заказчик увидит каким помет быть его сайт если
его сделать с заботой и любовью.
Обращайтесь, готов помочь с реализацией вашего видения
Здесь все мои работы:https://www.behance.net/bohdanliashenko
Портфолио
- Дизайн сайта для интернет-магазина одежды133 просмотра
- Дизайн сайта для школы по Айкидо118 просмотров
- Дизайн лендинга для художницы118 просмотров
- Дизайн лендинга для мастера по маникюру108 просмотров
- Дизайн сайта для йога студии52 просмотра
- Дизайн йога студии57 просмотров
- Дизайн магазина меблей60 просмотров
- Дизайн фотостудии62 просмотра
Дизайн сайтов
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