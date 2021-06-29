Современный и Клевый дизайн сайтов

Я создаю Чистый, Удобный для пользователей, Современный и Клевый дизайн: лендингов и многостраничных сайтов.

Приветствую 👋

Меня зовут Богдан, я занимаюсь созданием дизайна сайтов уже более 4 лет.

Начинал как и многие из моих коллег с вырезания фонов для товаров для интернет-магазинов,

визиток, цветокорекции фотографий и прочей простой работы, и дорос до

создания дизайна сложных, современных сайтов.

Работаю исключительно в Figma.

Моя главная цель при работе с клиентом это сделать простой, понятный и привлекательный интерфейс сайта.

Которым клиенты смогу быстро и с наслаждением пользоваться, а заказчик увидит каким помет быть его сайт если

его сделать с заботой и любовью.

Обращайтесь, готов помочь с реализацией вашего видения 