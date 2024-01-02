👋 Добрый день!
Задача веб-дизайнера - сделать сайт не только привлекательным, но и удобным в использовании, и это два основных правила, которые я использую в работе
От меня требуется - привлечь внимание посетителя сайта и убедить совершить нужное действие, тем самым решить конкретную бизнес задачу клиента - чего я и буду добиваться. Но для начала буду рада стать вашим исполнителем по созданию интернет-проектов
Работаю с полиграфией
- Визитки от $10
- Грамоты, дипломы от $35
- Сертификаты $35
- Благодарственные письма от $35
- Пригласительные от $30
✅ Наше сотрудничество
- Бриф, ТЗ
- Предоплата 20 % либо безопасная сделка (желательно)
- Первый этап работы
- Изучаю все доступные материалы, (важны все тонкости вашего производства, для того, чтобы выгодно преподнести информацию посетителю)
- Подготовка макета главной страницы
- Отправляю вам макет на согласование (если нужно, вносим правки)
- После первого этапа работы, вам нужно оплатить следующую часть суммы 30% и мы приступаем ко второй части задания, создание внутренних страниц сайта. Если же мы разрабатывали лендинг, то нужно оплатить остаток суммы и я вам передаю все исходные файлы в фигме
- Следующее. Работаю с внутренними страницами сайта, до вашего полного утверждения
- По окончанию работы, вы оплачиваете остаток суммы 50%, а я передаю вам исходные файлы
Стоимость работ:
Главная страница - 1 блок - $20
Действие аккаунта приостановлено!
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