Yanna_Yan

Яна Yanna_Yan

 
45 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
👋 Добрый день!

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Задача веб-дизайнера - сделать сайт не только привлекательным, но и удобным в использовании, и это два основных правила, которые я использую в работе

От меня требуется - привлечь внимание посетителя сайта и убедить совершить нужное действие, тем самым решить конкретную бизнес задачу клиента - чего я и буду добиваться. Но для начала буду рада стать вашим исполнителем по созданию интернет-проектов 

Работаю с полиграфией 

  • Визитки от $10
  • Грамоты, дипломы от $35
  • Сертификаты $35
  • Благодарственные письма от $35
  • Пригласительные от $30

✅ Наше сотрудничество

  • Бриф, ТЗ
  • Предоплата 20 % либо безопасная сделка (желательно)
  • Первый этап работы
  • Изучаю все доступные материалы, (важны все тонкости вашего производства, для того, чтобы выгодно преподнести информацию посетителю)
  • Подготовка макета главной страницы
  • Отправляю вам макет на согласование (если нужно, вносим правки)

  • После первого этапа работы, вам нужно оплатить следующую часть суммы 30% и мы приступаем ко второй части задания, создание внутренних страниц сайта.  Если же мы разрабатывали лендинг, то нужно оплатить остаток суммы и я вам передаю все исходные файлы в фигме

  • Следующее. Работаю с внутренними страницами сайта, до вашего полного утверждения
  • По окончанию работы, вы оплачиваете остаток суммы 50%, а я передаю вам исходные файлы 

﻿✔ Во время работы с проектом всегда остаюсь на связи

 Стоимость работ:

Главная страница - 1 блок - $20