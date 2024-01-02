👋 Добрый день!

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Задача веб-дизайнера - сделать сайт не только привлекательным, но и удобным в использовании, и это два основных правила, которые я использую в работе

От меня требуется - привлечь внимание посетителя сайта и убедить совершить нужное действие, тем самым решить конкретную бизнес задачу клиента - чего я и буду добиваться. Но для начала буду рада стать вашим исполнителем по созданию интернет-проектов

Работаю с полиграфией

Визитки от $10

Грамоты, дипломы от $35

Сертификаты $35

Благодарственные письма от $35

Пригласительные от $30

✅ Наше сотрудничество

Бриф, ТЗ

Предоплата 20 % либо безопасная сделка (желательно)

Первый этап работы

Изучаю все доступные материалы, (важны все тонкости вашего производства, для того, чтобы выгодно преподнести информацию посетителю)

Подготовка макета главной страницы

Отправляю вам макет на согласование (если нужно, вносим правки)

После первого этапа работы, вам нужно оплатить следующую часть суммы 30% и мы приступаем ко второй части задания, создание внутренних страниц сайта. Если же мы разрабатывали лендинг, то нужно оплатить остаток суммы и я вам передаю все исходные файлы в фигме

Следующее. Работаю с внутренними страницами сайта, до вашего полного утверждения

Работаю с внутренними страницами сайта, до вашего полного утверждения По окончанию работы, вы оплачиваете остаток суммы 50%, а я передаю вам исходные файлы

 Стоимость работ:

Главная страница - 1 блок - $20