Организации по проектированию объектов жилого, спортивного и административного назначения. Необходим лэндинг одной страницы (одной из услуг) на базе существующего сайта. Дизайн отличающийся от дизайна сайта. Landing page
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одну страницу сайта нужно переделать под посадочную, дизайн сделать отличающимся от дизайна сайта.. Компания занимается проектированием объектов жилого, спортивного и административного назначения.
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