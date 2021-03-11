Многостраничные сайты, лендинги, баннеры, иконки, UX/UI, типографика, копирайт 😌👌
Привет! Здесь находится моё портфолио: https://www.behance.net/karinalaur
Почта: [email protected]
Телеграм: @karinalaur
Я могу создать многостраничный сайт, лендинг, иконки. Так же могу написать текст, если у вашего будущего сайта нет заголовка и описания!
Кто ваша аудитория? Что им нужно? Чего они хотят больше всего? Я помогу ответить на эти вопросы и раскрою ваш продукт с лучшей стороны ❤️
Постоянно на связи и готова показывать этапы работы в зуме.
Без проблем общаюсь по видео связи или по телефону.
Правки бесплатные!
Действие аккаунта приостановлено!
Баннеры
нет отзывов
$3/час
от 3 дней
#537
Дизайн сайтов
нет отзывов
$3/час
от 3 дней
#1103