Многостраничные сайты, лендинги, баннеры, иконки, UX/UI, типографика, копирайт 😌👌

Привет! Здесь находится моё портфолио: https://www.behance.net/karinalaur

Почта: [email protected]

Телеграм: @karinalaur

Я могу создать многостраничный сайт, лендинг, иконки. Так же могу написать текст, если у вашего будущего сайта нет заголовка и описания!

Кто ваша аудитория? Что им нужно? Чего они хотят больше всего? Я помогу ответить на эти вопросы и раскрою ваш продукт с лучшей стороны ❤️

 Постоянно на связи и готова показывать этапы работы в зуме.

 Без проблем общаюсь по видео связи или по телефону.

 Правки бесплатные!