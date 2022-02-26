Дизайн сайтов и не только

Привет)

Рад, что ты заглянул ко мне на страницу!

Создаю качественный дизайн.

Работаю производится в таких программах, как Figma и Photoshop.

Работаю над проектом до 100% конечного результата!

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П.С.

Не затягиваю выполнение проекта жду того же от клиента.

На связи стараюсь быть 15 часов в сутки, и совершенно не против дать свои контакты для связи)