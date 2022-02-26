Карим Абдуллаев asdasjdasjd1001asdasjdasjd1001
21 годКазахстан/Алматы
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайн сайтов и не только
Привет)
Рад, что ты заглянул ко мне на страницу!
Создаю качественный дизайн.
Работаю производится в таких программах, как Figma и Photoshop.
Работаю над проектом до 100% конечного результата!
👉 Полное портфолио можно увидеть тут Моё портфолио!
П.С.
Не затягиваю выполнение проекта жду того же от клиента.
На связи стараюсь быть 15 часов в сутки, и совершенно не против дать свои контакты для связи)
Портфолио
- Дизайн сайта для мебельной компании33 просмотра