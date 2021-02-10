Дизайн страницы

Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок538 просмотров
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Есть задача: необходимо поработать с детальной страницей товара, что в ТЗ. Если кратко, то не меняя дизайна хедера и футера, пересобрать страницу из тех же элементов, в той же стилистике, исправив недочеты и учитывая пожелания заказчика. (десктоп и адаптивы). Ссылка в фигме на данную страницу вот (раздел - Макеты спринт 3, название "Предзаказной товар (клиент)") https://www.figma.com/file/MqV8GKqtgQNelLlkB92IJO/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82?node-id=1239%3A5782Начнем именно с неё, далее уже по всему проекту пойдем, в зависимости от задач заказчика. Сейчас задача рефакторинг страницы товара. Тз прикрепил

3 года назад
qwerti_ru
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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