Есть задача: необходимо поработать с детальной страницей товара, что в ТЗ. Если кратко, то не меняя дизайна хедера и футера, пересобрать страницу из тех же элементов, в той же стилистике, исправив недочеты и учитывая пожелания ...
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Требуется создать лендинг для услуг фотографа
Дизайн должен быть аккуратным и минималистичным!
С учетом адаптива.
По срокам - желательно оперативно.
Сразу присылайте портфолио чтобы были ссылки на реальные сайты)
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