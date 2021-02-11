Лэндинговая страница на готовом сайте

Нужно разработать премиальный дизайн для сети салонов лазерной эпиляции и косметологии. Структура: - О нас - Цены - Оборудование - Преимущества - Контакты Нужен десктоп + адаптив. Обязательно указывайте сроки и ссылку на портфолио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Организации по проектированию объектов жилого, спортивного и административного назначения. Необходим лэндинг одной страницы (одной из услуг) на базе существующего сайта. Дизайн отличающийся от дизайна сайта. Landing page
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