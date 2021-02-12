Дизайн лендинга и логотипа

$150
Дизайн сайтовЗакрыт46 заявок1024 просмотра
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Сфера: Satellite surveillance systems, data & related services

Предполагаемый графический уровень сайта: Современный

Дальнейшее тз обсуждается лично.

Дизайн лендинга
3 года назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)