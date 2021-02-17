Доработка дизайна

Проект готов, нужно доработать 2 страницы, мобильное меню и форму обратного звонка. Адаптивы основной страницы так же имеются, нужно их просто правильно применить к данным страницам.

На основе данного шаблона (https://www.figma.com/file/6E1bxec9uOYOMbXplyyNx3/Untitled?node-id=0:1) нужно:

1. Привести в нормальный вид 2 страницы (все квартиры и карточка квартиры).

2. Дорисовать мобильное меню и форму обратного звонка.

3. Адаптив (планшет, телефон)

Доступ к полному шаблону с адаптивами скинем исполнителю отдельно.