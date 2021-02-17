Доработка дизайна

Дизайн сайтовЗавершен27 заявок1107 просмотров
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Проект готов, нужно доработать 2 страницы, мобильное меню и форму обратного звонка. Адаптивы основной страницы так же имеются, нужно их просто правильно применить к данным страницам.

На основе данного шаблона (https://www.figma.com/file/6E1bxec9uOYOMbXplyyNx3/Untitled?node-id=0:1) нужно:

1. Привести в нормальный вид 2 страницы (все квартиры и карточка квартиры).

2. Дорисовать мобильное меню и форму обратного звонка.

3. Адаптив (планшет, телефон)

Доступ к полному шаблону с адаптивами скинем исполнителю отдельно.

3 года назад
Lenber
42 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
makhniova
27 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$15
3 дня
Спасибо за работу, исполнителя рекомендуем. Ответственное подходит к своему делу, всегда на связи. Выполненной работой довольны.
Отличный заказчик, рекомендую. Понятная постановка задачи, всегда на связи, приятное сотрудничество. Спасибо за проект, надеюсь, ещё поработаем)
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