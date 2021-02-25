Дизайн корпоративного сайта

Тематика: "Насосное оборудование и системы".

Дизайн должен быть выполнен в современном, деловом и фирменном корпоративном стиле компании.

Необходимо создать адаптивный дизайн сайта для последующей адаптации под WordPress. Шаблон в Figmа или Photoshop. (десктоп, планшет, телефон). Предпочтение "Figmа".

На данном этапе необходимо сделать следующие страницы: "Главная" и страница "Насосы и системы".

(Структура страниц: https://www.figma.com/file/NQFLGx63flBuSckEualWSr/Untitled?node-id=0%3A1).

1. Всплывающая форма обратно связи. (Поля формы должны соответствовать полям формы с сайта https://www.lewanikkiso.ru/)

2. Всплывающее меню (Продукты, Бренды).

3. Мобильно меню.

Для примера:

Главная страница на основе сайта: https://www.nikkiso.com/ (без видео, просто изображение)

Все остальные страницы на основе сайта: https://www.nikkisoceig.com/

Дизайн должен быть в одном стиле, несмотря на то что на выше приведенных сайтах он разный!