Дизайн корпоративного сайта

Необходимо разработать дизайн для сайта строительной тематики и аренды промышленной техники, сайт состоит в общем из трёх страниц, в каждом порядка 4-5 блоков. Подробное ТЗ отправлю исполнителю, отправляйте примеры своих работ на схожую тематику.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика: "Насосное оборудование и системы".
Дизайн должен быть выполнен в современном, деловом и фирменном корпоративном стиле компании.
Необходимо создать адаптивный дизайн сайта для последующей адаптации под WordPress. Шаблон в Figmа или Photoshop. (десктоп, планшет, телефон). Предпочтение "Figmа".
На данном этапе необходимо сделать следующие страницы: "Главная" и страница "Насосы и системы".
(Структура страниц: https://www.figma.com/file/NQFLGx63flBuSckEualWSr/Untitled?node-id=0%3A1).
1. Всплывающая форма обратно связи. (Поля формы должны соответствовать полям формы с сайта https://www.lewanikkiso.ru/)
2. Всплывающее меню (Продукты, Бренды).
3. Мобильно меню.
Для примера:
Главная страница на основе сайта: https://www.nikkiso.com/ (без видео, просто изображение)
Все остальные страницы на основе сайта: https://www.nikkisoceig.com/
Дизайн должен быть в одном стиле, несмотря на то что на выше приведенных сайтах он разный!
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