Olecsa

Алексей Золотухин Olecsa

 
25 летУкраина/Николаев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Пишите - буду рад работать с вами

Здравствуйте!

Меня зовут Алексей! Я UI/UX веб-дизайнер.

Занимаюсь разработкой дизайна для сайтов:

  • Лендинг
  • Сайт-портфолио
  • Сайт-визитка
  • Корпоративный сайт
Всегда ответственно подхожу к каждому проекту.

Мои преимущества:

  • Тесно сотрудничал с верстальщиками. Понимаю основы верстки, поэтому все мои макеты легко верстаемые.
  • Все макеты грамотно структурированные, никакого бардака. Все по папочкам и на своем месте.
  • Постоянно на связи, никуда не пропадаю.
  • Адекватное отношение к правкам.
  • Вежливое общение на украинском и русском языке.
  • Соблюдение сроков и всех договоренностей.
По всем вопросам обращайтесь в ЛС, всегда на связи. Буду рад сотрудничеству!
Портфолио