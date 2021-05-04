Пишите - буду рад работать с вами
Здравствуйте!
Меня зовут Алексей! Я UI/UX веб-дизайнер.
Занимаюсь разработкой дизайна для сайтов:
- Лендинг
- Сайт-портфолио
- Сайт-визитка
- Корпоративный сайт
Мои преимущества:
- Тесно сотрудничал с верстальщиками. Понимаю основы верстки, поэтому все мои макеты легко верстаемые.
- Все макеты грамотно структурированные, никакого бардака. Все по папочкам и на своем месте.
- Постоянно на связи, никуда не пропадаю.
- Адекватное отношение к правкам.
- Вежливое общение на украинском и русском языке.
- Соблюдение сроков и всех договоренностей.
Портфолио
- Sport102 просмотра
- ZO Веб-дизайнер78 просмотров
- Медечи - интернет валюта65 просмотров
- Магазин столов57 просмотров