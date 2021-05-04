Пишите - буду рад работать с вами

Здравствуйте!

Меня зовут Алексей! Я UI/UX веб-дизайнер.

Занимаюсь разработкой дизайна для сайтов:

Лендинг

Сайт-портфолио

Сайт-визитка

Корпоративный сайт

Всегда ответственно подхожу к каждому проекту.

Мои преимущества: