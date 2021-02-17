Дизайн лендига

Доброго времени суток! И так, нужен дизайнер, который создаст дизайн многостраничного сайта в FIGMA. с ТЗ можно ознакомиться по ссылке: https://wdfiles.ru/370fd3 От Вас: Портфолио, умение и желание работать с ТЗ и соблюдать его требования. Хороший уровень Figma. Все ...