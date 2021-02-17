Дизайн лендига

Тематика: [b]"Насосное оборудование и системы"[/b]. Дизайн должен быть выполнен в [i][b]современном[i], [/i]деловом и [i][i]фирменном[/i][/i] корпоративном стиле компании[/b][/i][b].[/b] Необходимо создать адаптивный дизайн сайта для последующей адаптации под WordPress. Шаблон в Figmа или Photoshop. (десктоп, планшет, телефон). Предпочтение [b]"Figmа"[/b]. ...
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Нужно сделать дизайн лендинга для мини-бизнеса/услуги(дубликаты датчиков давления шин TMPS).
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