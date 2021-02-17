Дизайн лендига

Дизайн сайтовЗавершен51 заявка1396 просмотров
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Нужно сделать дизайн лендинга для мини-бизнеса/услуги(дубликаты датчиков давления шин TMPS).

3 года назад
srdi
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
edvardovskiy
Эдвард 
22 годаЛатвия
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$40
3 дня
Все отлично. Работа сделана качественно! Рекомендую!
Было интересно работать, постоянно на связи и это клёво, рекомендую!
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