С удовольствием сделаю для вас дизайн вашего проекта)

Добрый день 

Давайте познакомимся поближе. Меня зовут Уляна, и я занимаюсь веб — дизайном.

По своей природе энергичная, веселая и дисциплинированная.

Ценю такие качества как: порядочность, откровенность, трудолюбие. Общительный человек,

легко иду на контакт. В свободное время занимаюсь саморазвитием, читаю книги,

совершенствую свои навыки.

Честность и порядочность — главные приоритеты в работе с клиентом.

Предлагаю услуги дизайна:

- Landing Page

- Корпоративные сайты

- Интернет магазины

- Сайт - визитка

- Прототипирование

- Промо страницы

Работаю в Figma, Adobe Photoshop, Adode XD

Почему стоит работать со мной?

Веб дизайн — это увлекательный процесс, который приносит удовольствие

и выполняю с восторгом. Легкость, простота и удобство ложится в концепцию моего творения.

Ответственный подход к работе, адекватность и дисциплинированность,

соблюдения сроков. Учитываю все пожелания клиента до полного утверждения проекта.

Не боюсь трудностей, уверенно преодолеваю их.

Оперативная связь.

А и да, чуть не забыла......... Правки у меня бесплатные))))