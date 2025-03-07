Добрый день
Давайте познакомимся поближе. Меня зовут Уляна, и я занимаюсь веб — дизайном.
По своей природе энергичная, веселая и дисциплинированная.
Ценю такие качества как: порядочность, откровенность, трудолюбие. Общительный человек,
легко иду на контакт. В свободное время занимаюсь саморазвитием, читаю книги,
совершенствую свои навыки.
Честность и порядочность — главные приоритеты в работе с клиентом.
Предлагаю услуги дизайна:
- Landing Page
- Корпоративные сайты
- Интернет магазины
- Сайт - визитка
- Прототипирование
- Промо страницы
Работаю в Figma, Adobe Photoshop, Adode XD
Почему стоит работать со мной?
Веб дизайн — это увлекательный процесс, который приносит удовольствие
и выполняю с восторгом. Легкость, простота и удобство ложится в концепцию моего творения.
Ответственный подход к работе, адекватность и дисциплинированность,
соблюдения сроков. Учитываю все пожелания клиента до полного утверждения проекта.
Не боюсь трудностей, уверенно преодолеваю их.
Оперативная связь.
А и да, чуть не забыла......... Правки у меня бесплатные))))