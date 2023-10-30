Добрый день!
Я предоставляю услуги веб-дизайна.
Ваш стартап или действующая компания/проекты нуждаются в
высококонвертируемом продукте электронной торговли?
Я готов решить эту проблему для достижения ваших бизнес-целей.
Специализируюсь на UX/UI пользовательского интерфейса.
Кроме этого, я силен в следующем:
- Дизайн сайта (любой сложности, от малого до великого)
- Фирменный стиль/айдентика
- Landing Page
- Адаптивный и отзывчивый дизайн
- Веб-приложения.
Оптимизирую ваш существующий веб-сайт с проверкой и стратегией конверсии.
Создам или перепроектирую веб-сайт, чтобы УВЕЛИЧИТЬ доход, закрыть БОЛЬШЕ продаж и
создать БОЛЬШЕ потенциальных клиентов.
Ценник намного ниже студийных.
Если вы все же не уверены подойдут мои услуги вам или нет, я дам вам бесплатную консультацию
по вашему проекту или действующему сайту.
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