Доработка дизайна сайта

Дизайн сайтовЗавершен18 заявок979 просмотров
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На основе готово шаблона (десктоп, планшет, мобильный) необходимо:

1. Нарисовать блок отзывов и рейтингов клиентов в формате карусели. Отзывы 2-х видов: видео и

текст. В блоке должна присутствовать кнопка "Читать все отзывы".

2. Нарисовать отдельную страницу со всеми отзывами и формой отправки

Форма отправки:

Имя

Email

Рейтинг

Отзыв

Прикрепить файл

Под кнопкой отправить активный чек бокс и согласие на обработку данных.

На сайте должны присутствовать видео и текстовые отзывы, подумайте, как это

можно объединить и изобразить.

Ссылка на шаблон: https://www.figma.com/file/oBMeuBKDGtb1dyAMZ13bxZ/Untitled?node-id=0%3A1

3 года назад
Lenber
42 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
GalinaMorozova
Галина 
27 летРоссия
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$25
3 дня
Рекомендуем, исполнитель ответственный, быстро реагирует на все замечание, всегда на связи.
Отличный заказчик, быстрый фидбек, своевременная оплата. Было приятно вместе работать, рекомендую к сотрудничеству!
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