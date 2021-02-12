Доработка дизайна

Имеется готовый шаблон в Figma (десктоп, планшет, мобильный), необходимо:

1. В готовом варианте дорисовать блок с отзывами и рейтингами клиентов в виде карусели.

Отзывы 2-х форматов, видео и тестовые. В блоке должна присутствовать кнопка "Читать все отзывы".

2. На основе готового шаблона нарисовать отдельную страницу со всеми отзывами и формой отправки.

Форма отправки:

Имя

Email

Рейтинг

Отзыв

Прикрепить файл

На сайте должны присутствовать видео и текстовые отзывы, подумайте как это можно объединить и изобразить.

Ссылка на шаблон: https://www.figma.com/file/oBMeuBKDGtb1dyAMZ13bxZ/Untitled?node-id=0%3A1