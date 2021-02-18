Адаптив главной

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$25
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка123 просмотра
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Здравствуйте, Александр. Обсуждали с вами новый проект в вотс ап пришлю макет в фигма. Нужно сделать 1024 768 480 320 макеты

3 года назад
alexandrZaharov
Александр 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Pendalf_76
30 летРоссия
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$25
2 дня
Спасибо за второй качественно выполненный проект) Рекомендую Александра к сотрудничеству!
С заказчиком сработались на отлично уже второй раз! Все круто)
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