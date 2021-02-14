Дизайн рейтинга товаров для информационного сайта

Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок878 просмотров
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Необходим UX/UI дизайн для информационного сайта, для статей с рейтингами различных гаджетов и бытовой техники.

Что хотелось бы видеть:

Должно хорошо смотреться на мобильных девайсах.

Что должно быть в карточке из рейтинга:

  • Фото,
  • победа в номинации со значком (если есть),
  • оценка редакции (по пятибальной шкале), рейтинг на яндекс маркете, рейтинг в мвидео и т.д. (список источников рейтинга)
  • описание,
  • плюсы и минусы,
  • табы с ценами (яндекс.маркет и e-katalog (эти блоки рисовать не надо))
После рейтинга - таблица со сравнением характеристик

Возможно ещё какие-то плюшки, которые бы понравились пользователям.

Всё это дело должно вписываться в дизайн сайта (прикрепил дизайн статьи)

Примеры:

https://www.oliodevices.com/best-smartwatch-under-100/

https://tehno-rating.ru/1481-luchshie-smartfony-2020-goda.html

https://vsravnenie.ru/rating/287-luchshie-multivarki-premium-klassa.html#sel=6:1,6:4

3 года назад
Songez
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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