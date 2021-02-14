Дизайн сайта из 7 страниц

Необходим UX/UI дизайн для информационного сайта, для статей с рейтингами различных гаджетов и бытовой техники. [b]Что хотелось бы видеть: [/b]Должно хорошо смотреться на мобильных девайсах. Что должно быть в карточке из рейтинга: [list][*]Фото, [*]победа в номинации со значком (если ...