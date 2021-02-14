Дизайн сайта из 7 страниц

Добрый день! Для страниц сайта по общежитию нужен дизайн карточки. Пример: http://joxi.ru/1A597b3FDa0DPA http://joxi.ru/vAWYPDJTgPjgNm В нашем случае указываем: - цена от 300 руб. - метро (иконка) Свиблово + иконка пешехода 10 мин, + иконка общест транспорта 15 мин - ...
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Дизайн сайта из 7страниц на основании уже имеющегося подобного сайта, только другое наполнение и дизайн нужен желательно отрисованный (картинки..)
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