Создание, настройка и запуск контекстной рекламы в Яндекс Директ

Приветствую в моем профиле!

Меня зовут Алена, я - директолог. Занимаюсь настройкой рекламы в Яндекс Директ.

У меня можно заказать создание рекламной кампании в Яндекс под ваш бизнес.

Есть опыт работы с проектами по стройматериалам, кирпичу и строительным блокам, теплицам, грядкам, беседкам, консалтинговым услугам, воздушным шарам, косметологии и косметике, базе отдыха и т.д.

Очень важно, чтобы Вы как можно больше рассказали мне про компанию (или про себя, если сайт посвящен индивидуальному предпринимателю). Ведь никто не знает Ваш бизнес так же хорошо как Вы, все нюансы работы, конкурентные преимущества и т.п.

Не стесняйтесь подробностей - это интересно и полезно для проекта.

Также важна актуальность рекламируемого сайта!

Предлагаю составить медиаплан перед началом нашей совместной работы, чтобы обсудить и закрепить цели сотрудничества. Это бесплатно!

Почему стоит работать со мной:

- тщательно изучаю тему проекта, собираю информацию и подбираю решения под Ваш бизнес

- делаю работу на совесть, внимательно отношусь к пожеланиям заказчика.

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В начале обязательно заполняется бриф (анкета) - это необходимо, для детальной проработки идеи проекта, попадания в Ваш запрос и исключения недопонимания при дальнейшей работе. Ведь никто не знает Ваш бизнес так же хорошо, как Вы! Если у Вас возникнут вопросы, я обязательно помогу и объясню.

Как я работаю:

1) Бриф. Анализ информации.

2) Медиаплан. После утверждения медиаплана - начало работы (предоплата 30% стоимости)

3) Получение доступов к Яндекс метрике. Создание рекламного кабинета в Яндекс Директ (при необходимости).

3) Сбор семантического ядра, написание заголовков и текстов объявлений. Согласование с заказчиком, внесение необходимых правок.

4) Заливка рекламной/-ых кампании/-й на аккаунт в Яндекс директ.

5) Модерация рекламных кампаний

6) Запуск рекламы после пополнения рекламного аккаунта. Презентация работы заказчику.

7) Внесение остатка оплаты по принятой работе (70%).

8) Мониторинг работы и коррекция (поддержка) рекламной кампании после завершения сделки (7 дней после запуска - в подарок). Предоставление отчета за период работы.

Порядок оплаты:

Начало работы по предоплате 30%. Внесение остатка (70%) после окончания работы. Оплата производится на электронный кошелек или с использованием безопасной сделки.

Сроки и стоимость: рассчитываются индивидуально и зависят от объема работы (количества рекламных кампаний и количества ключевых фраз в каждой из них).

Ориентировочный срок выполнения ~7 дней - разработка и запуск одной рекламной кампании. (Обращаю внимание на то, что это время только МОЕЙ работы. Сюда не входит время ожидания обратной связи от заказчика (это то, на что я не могу никаким образом повлиять)).

Надеюсь на плодотворную работу. Напишите мне, мы сделаем классную рекламу!