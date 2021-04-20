Дизайнер UX/UI на проект

Дизайн сайтовЗавершен37 заявок1217 просмотров
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Всем привет!

У нас имеется веб-сервис, который мы хотели бы представить в современном виде.

Если имеется опыт и время, жду отклика

3 года назад
ifr0st
Денис 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
Выбранный исполнитель
vt_design
Владимир 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
3 года назад
$360
44 дня
Все супер, рекомендую
Спасибо большое за проект! Была интересная задача, интересно было поработать над ее решением. Обращайтесь, буду рад видеть в числе постоянных клиентов!
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