Иконки соц сетей для сайта

$5
Иконки и Пиксель-артЗавершен1 заявка113 просмотров
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Требуется сделать иконки соц сетей - Твитер инста телега ютуб фейсбук вк 

2 вида с закругленными краями прямоугольные и круглые.

3 года назад
steef
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Pendalf_76
30 летРоссия
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$5
1 день
Очень доволен исполнителем! Настоящий перфекционист. Спасибо за выполненную работу. Рекомендую к сотрудничеству.
Классный заказчик! Второй раз уже работаем вместе. Четко ставит задачу. 🔥