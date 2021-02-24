Нарисовать 10 иконок в appstore

Подробнее о задаче в файле, надо отрисовать 4 прямоугольника по готовой картинке, по аналогии с существующими. https://docs.google.com/document/d/1X82Kc2a3yxhkyCaUIwEggoebucJc0fg8Drh1JAdC7F8/edit?usp=sharing
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
для приложения в appstore по здоровью, которое трекает разные показатели активности.
стиль дизайна разный. заметный. но тем не менее стильный( в вашем понимании этого слова).
мне нужны иконки для тестирования увеличения конверсии в загрузки.
оставлю потом одну, самую конвертирующую.
стоимость и срок?
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