Нарисовать 10 иконок в appstore

для приложения в appstore по здоровью, которое трекает разные показатели активности.

стиль дизайна разный. заметный. но тем не менее стильный( в вашем понимании этого слова).

мне нужны иконки для тестирования увеличения конверсии в загрузки.

оставлю потом одну, самую конвертирующую.

стоимость и срок?