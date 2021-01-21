Отрисовать 4 прямоугольника в SVG

Добрый день! Для сайта необходимо сделать favicon 16*16 в формате .ico и по рекомендации яндекса в формате SVG или 120 × 120 пикселей. Логотип на главную (221*55 можно чуть больше) состоящий из названия сайта и той-же favicon, формат png с прозрачным ...