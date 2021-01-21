Отрисовать 4 прямоугольника в SVG

Иконки и Пиксель-артЗакрыт2 заявки338 просмотров
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Подробнее о задаче в файле, надо отрисовать 4 прямоугольника по готовой картинке, по аналогии с существующими.

https://docs.google.com/document/d/1X82Kc2a3yxhkyCaUIwEggoebucJc0fg8Drh1JAdC7F8/edit?usp=sharing

3 года назад
neuronaut
Дмитрий 
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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