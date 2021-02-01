Нужно сделать 3 иконки

Нужно нарисовать 3 уникальных иконки преимуществ препарата Детали в ЛС. От вас жду цену и сроки. Спасибо!
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Добрый день!
мне нужно нарисовать 3 иконки на сайт
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