Нужно сделать 3 иконки

Когда горят сроки, и твой дизайнер не может реализовать задачу, то удача мне улыбнулась. Евгений выполнил задачу, не просто выполнил, а выполнил без корректировок, ведь так важно когда дизайнер внимательный и талантливый. Работать с профессионалом одно удовольствие!