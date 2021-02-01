Нужно сделать 3 иконки

Иконки и Пиксель-артЗавершен6 заявок279 просмотров
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Добрый день! 

мне нужно   нарисовать 3 иконки на сайт 

https://i.imgur.com/2nEGFaH.png

3 года назад
ilikemywork
Инна 
40 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
15 часов назад
3 года назад
$15
1 день
Когда горят сроки, и твой дизайнер не может реализовать задачу, то удача мне улыбнулась. Евгений выполнил задачу, не просто выполнил, а выполнил без корректировок, ведь так важно когда дизайнер внимательный и талантливый. Работать с профессионалом одно удовольствие!
Был рад сотрудничеству. Задание поставлено четко, оплата без промедлений. Отличная коммуникация. Мои рекомендации!
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